受保護動物藏羚羊披肩網上發售　真假成疑均觸法

內地藏羚羊被列為國家一級保護動物，均不得出售、購買及其製品。惟內媒周二（16日）報道，多個網購平台都有宣稱以「沙圖什」藏羚羊披肩出售，標價更高達數十萬元（人民幣，下同）。由於國內已經禁止有製造有關成品，就算沒有藏羚羊羊絨的成分，借以誤導或欺騙買家購入，均同樣犯法。

內地官媒數年前曾報道，要製成一條女款沙圖什披肩要犧牲3隻藏羚羊、男款則要犧牲5隻藏羚羊，屬高成本製作。惟內媒記者最近在某平台輸入關鍵詞「toosh」，則有大量「克什米爾手工羚羊絨」披肩的商品，價格有數千元至數十萬元不等。有主播張揚地標榜自家商品是採用「7年多的老料」、「高精純」。

有買家未免觸犯法例則在字眼上取巧，混淆「山羊絨」及「羚羊絨」概念，後者一次源自尼泊爾，稱自己的羊絨並非家養的山羊絨，也不是非法的藏羚羊羊絨，而是高級的合法的野生羚羊的絨。因該説法在灰色地帶上，無法明確界定，若流入國內市場則有可能成功銷售。

雖然顯示出售的披肩「含絨量」不明，就算查證後顯示沒有藏羚羊羊絨，做法已存在欺詐成分，同時涉嫌挑戰和誤導野生動物保護的觀念。目前平台已展開調查，但與「沙圖什」相關的店舖直播等售賣活動仍在進行。