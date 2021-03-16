男子「軟暴力」催債囚18年　家屬控法院連坐式執法

江蘇男子虞凌雲早前因以「軟暴力」手段強行催收債務，去年10月被泰州市中級人民法院判處18年有期徒刑，罰款5,200萬元（人民幣，下同，約6,106萬港元）。惟案件的家屬近日在網上發文批評，指法院的判決有不合理之處，有家屬被凍結其唯一住屋，有人更被連坐式執法，迫2歲女孩負擔34億元（約41億港元）的債務等，要求與泰州中院院長孫轍會面。

虞凌雲案的家屬在微博上建立一個名為「虞凌雲家屬」的帳戶，表示強烈要求會見孫轍，就該案與其溝通交流。他們指出，目前該案執行亂象頻出，出現了凍結住房、株連式執法、孩童負債、癌症母親積蓄被執行、前妻房產被執行、甚至半個世紀的祖宅也被查封等亂象。

他們要求，孫能夠出面過問並監督整個執行過程，依法依規辦理執行，明確並向所謂受害人追繳10億餘元（約12億港元）的非法所得、嚴防公安和其他政府部門挪用執行款項、近34億元（約40億港元）的違法所得全部退還所謂的被害人、保障被執行人和代理律師充分參與執行程序等合法權利、將本案的申訴和執行綜合考慮處理等。

據此前報道，虞凌雲在2017年至2019年間，糾集同夥共同研發「極速錢包」App，針對特定的放款對象，設置以中介服務為主體，假借利息和綜合服務費之名，騙取借款人高額「砍頭息」。在營運過程中，虞等人引誘被害人借款後，非法獲取其通訊錄及通話紀錄，用於後期催收借款，包括透過電話辱罵、言語威脅、短訊轟炸等，被法院以詐騙罪、敲詐勒索罪等判罰。