巴西向中國要求提供疫苗　華為獲准5G競標

在美國前總統特朗普執政時期，中國電訊設備巨企華為備受打壓，被多個國家排除參與5G網絡建設，但美媒報道，隨着特朗普下台和中國的疫苗外交奏效，華為在巴西重新獲得當地5G網絡的競標資格。

特朗普政府指控華為的設備會引致國安風險，拉攏盟友抵制，巴西是其中一個響應的國家，禁止華為參與該國的5G網絡建設。巴西外交部在去年11月曾表示支持美國提出的「潔淨網絡」（Clean Network）計劃，總統博爾索納羅兒子、國會眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro），更在網上指控華為的5G技術屬中方的間諜活動，使得中國駐巴西大使館提出嚴正交涉。

不過，美國《紐約時報》周二（16日）報道，隨着巴西國內新冠肺炎的死亡人數創下新高，加上危險的病毒變種的困擾下，巴西當局改變態度。巴西通訊部長法里亞（Fábio Faria）今年2月前往北京，並在華為總部會見了該公司的高層。其後法里亞在談到與華為的會晤時，承認訪京時提出要求中方提供疫苗。兩周後，巴西政府宣布了5G招標規則，華為獲准參加競標。

報道指，南美國家除了巴西之外，智利、墨西哥、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾和玻利維亞等國，也有購買或接收中國大陸的疫苗，甚至南美的唯一與台灣有外交關係的國家巴拉圭，也通過智利取得2萬劑中國大陸製的疫苗。