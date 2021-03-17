男子被控非法持有槍枝罪　辯護律師︰只是BB彈槍

廣東廣州市27歲男子莫劍波，去年9月因被警方發現其家中收藏22把仿真槍，其中6把經鑑定後，確認屬非制式槍枝，同年12月遭荔灣區檢察院依涉嫌非法持有槍枝罪起訴。惟莫的辯護律師近日接受內媒採訪時指出，莫持有的只是BB彈槍，又指相關法例對槍枝過於嚴苛。

莫劍波的父親莫志誠表示，兒子從小就喜歡仿真槍，從2006年起，都會到越秀區一德路附近的店舖購買，後來該店被警方掃蕩，兒子便改從網上購買。去年9月17日，警方上門搜查，並拘捕莫劍波，莫志誠便推測與兒子網上買槍有關。

經鑑定，其中6把仿真槍屬於以壓縮氣體為動力發射彈丸的非制式槍枝，配用直徑6毫米的塑膠彈丸；6把氣槍的發射動能均大於每平方厘米1.8焦耳，最高的更達每平方厘米10.3焦耳。

惟莫的辯護律師認為，該6把槍均為BB彈槍，且是在2006年至2009年間購買，未有違反當時法例規定的每平方厘米16焦耳，即可穿透皮膚的標準，加上現行法例按每平方厘米1.8焦耳即可傷害眼睛的標準，作為槍枝認定標準是過於嚴苛，且案件違反了「法不溯及既往」原則。