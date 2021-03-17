官媒揭養殖戶飼料混瘦肉精　涉事羊隻流向天津多地

河北省滄州市青縣是內地重要的養羊基地，每年大約出欄70萬隻羊。但內地官媒「315晚會」周一（15日）揭露，該縣養殖戶的羊在飼養過程中添加瘦肉精，當地人在運輸過程中，一般會在運羊車上裝載幾隻沒餵過瘦肉精的羊逃過檢查、監管，有關羊隻目前已流向天津、河南等多地。

晚會披露，青縣一個養殖戶在羊隻飼養過程中添加瘦肉精，將其混入花生秸、粟米粉等飼料攪拌，令肉眼難以察覺。官媒記者事後將飼料偷偷取樣，結果發現內含瘦肉精。養殖戶又坦言，情況已持續近10年，直言使用瘦肉精的羊能夠多賣60元人民幣（約72港元），有知情人士更指，當地羊養殖戶都會偷偷加入瘦肉精。

縣政府周二（16日）通報，截至上午8時，涉事養殖場的飼料被檢測出瘦肉精，並已對新興鎮21.9萬隻存欄羊隻的抽樣送檢，當局正加緊排查全縣養殖戶。當中提到，青縣共664個養殖場，存欄育肥羊48萬隻，被曝光的企業位於新興鎮，共有160間1,000隻及以上規模的養殖場，存欄21.9萬隻。

青縣現已成立案件調查組，連夜追查瘦肉精來源和問題羊肉流出情況，抽檢和案件調查工作仍在進行中，嚴防問題羊肉流出縣境。此外，青縣紀委對疑似通風報信的村支部書記及相關人員進行調查。