中美高層會談在即　華府官員料無聯合聲明

美國國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文將於周四（18日），在阿拉斯加與中國中央外事辦主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤。外媒周三（17日）引述華府高級官員指，不預期雙方在數小時的會談可得出任何具體成果，甚至不會有聯合聲明。

華府官員指，布林肯及沙利文將在今次會談採取強硬的姿態，並提出多個敏感的議題，包括中國在香港的打壓行動、在新疆涉嫌進行「種族滅絕」、對美國盟友進行經濟脅迫、網攻美國等。會談的目標之一就是消除北京的某些想法，以為美國拜登政府在非公開場合的對華取態，會比在公開場合時軟弱。拜登政府亦希望在中美高層會談前，先與盟友（日本和南韓）協調並加強自身力量。

拜登政府認為，中美首次高層會談在美國舉行非常重要，並且由布林肯及沙利文出席，帶出「中國以往分化或企圖分化我們的手段，不會再那麼輕易奏效」的訊息。美國前總統特朗普卸任後，北京在中美關係上轉了口風，但美方尋求的是中方行為上的改變，而非語調。

白宮發言人普薩基周二（16日）前往賓夕凡尼亞州途中向記者表示，中美部分對話預計或出現困難的情況，但拜登不會在人權、經濟、科技等問題上退避；又指今次會談不代表兩國要建立定期接觸。白宮只視今次會談為一次性，多於外交進程的開端。