內地多4宗輸入確診　專家提醒出遊做好個人防護

內地周三（17日）公布新增4宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。全國經已連續29日無本地確診，清明及五一假期將至，專家提醒市民出遊時應做好防疫保護，包括戴口罩和保持社交距離。

過去一日新增輸入確診個案分別為四川2宗，福建一宗，上海通報一宗輸入確診及4宗疑似輸入病例；同日新增15宗境外輸入無症狀感染個案，無死亡病例。全國至今累計90,066人確診，當中4,636人病亡。

中國疾控中心副主馮子健周二（16日）接受電視台訪問時指出，雖然內地近一個月無出現本地確診病例，但疫情輸入並再次引發本土傳播的風險其實一直都存在，在未來很長一段時期也將如是，因此要保證防疫工作體系高度戒備，使每次疫情能在極短時間內控制在盡可能小的範圍，從而減低對民眾生活造成的干擾和影響。

他又稱，疫苗已證實對防範新冠疾病有非常良好的保護作用，未來要在全球範圍真正克服疫情大流行的影響，最終要靠大量、愈來愈高比例的人接種疫苗。換言之，市民何時能重回正常生活狀態，取決於人群免疫水平建立的時間。