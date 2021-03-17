網傳大陸疫苗安全性佔全球前4位　台媒查證指不實

網上近日流傳德國媒體列出全球10種新冠疫苗的安全排名，頭四位全是來自中國大陸。有台媒其後查證發現，所謂的疫苗安全排名報道實出自去年一篇有關疫苗研發介紹的報道，原文未提及任何排名。

網傳消息稱，國藥研發的兩款疫苗，安全性分別排第1和第2，科興和康希諾研發的疫苗則排第3和第4。內容又表示，現全球已有數千萬人接種了美國輝瑞藥廠研發的疫苗，只是死了20、30人及數十人面癱，出事率其實很低，算安全。大陸已向全球50多個國家輸出超過5億劑疫苗，估計接種的人也有幾億，只有香港錄得疑似與接種疫苗有關的死亡個案，但兩名香港醫生指死因未必直接與接種疫苗有關，所以「中國（大陸）疫苗出事率更低，也更安全」。

經台媒查證，該網傳訊息實引述德媒於去年10月7日刊發的報道，內容是介紹當時在全球10款進入三期新冠疫苗試驗當中，有4款來自大陸。報道當時逐一介紹各款疫苗，但有關順序並非安全性排名。台媒又以「新冠疫苗」、「安全」和「排名」等關鍵字網上搜尋，也發現該德媒過去半年內均沒有相關報道。