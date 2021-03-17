台夫妻恩愛出遊遇車禍俱亡　悲痛兒狂捶醫院大門

台灣宜蘭蘇花公路周二（16日）下午發生旅遊巴車禍，造成6死39傷。其中6旬死者溫姓女子與華姓男子是一對夫妻，平日一起經營火鍋店，這次一同出遊，卻共赴黃泉。夫婦的兩名兒子趕到蘇榮醫院指認父母遺體時，大兒子悲痛得狂捶醫院大門多下。

車禍發生後，旅遊巴左後方幾近解體，破了一個大洞，有人拋飛車外。台媒指，溫女與華男的大兒子悲痛得捶打醫院大門4、5下；小兒子則表示一家四口住在一起，父母開火鍋店，事發後心情混亂完全不知後續該怎麼辦。另有傷者憶述事發經過，驚魂未定地說，「撞山壁前感覺車速愈來愈快，經過幾個轉彎、蛇行後就忽然撞山壁，一切都在一瞬間發生」。

49歲游姓司機亦在車禍中受傷，幸意識清楚，他指出，回程經過下坡轉彎處，發現煞車掣失靈，因此撞到山坡。出事旅遊巴所有乘客均為新北市新店區復興里的里民，共有4車160人參加花蓮2日1夜遊，未料其中一輛旅遊巴回程途中發生車禍。死者家屬接獲消息後趕到醫院，里長劉洪珠痛哭下跪道歉。劉當時乘坐另一輛旅遊巴。

由於傷者是新北市民，新北市市長侯友宜周二晚與縣長林姿妙，一同前赴宜蘭探望傷者。侯強調會幫助傷者度過難關，並協助善後和後續賠償問題。