國台辦批台把菠蘿爭議政治化　自關解決問題大門

就近期大陸停止進口台灣菠蘿引發的爭議，國台辦周三（16日）重申是為保障農業生產和生態安全，做法完全合理和必要，又批評台灣當局把技術性問題泛政治化，自己關上解決問題的大門。

在周三舉行的例行記者會上，國台辦發言人朱鳳蓮多次被問及有關大陸停止進口台灣菠蘿的問題。她指出，去年大陸共向台灣通報28批次菠蘿不合格情況，惟台方一直沒有回覆或作改善。她認為要從源頭上解決農產品安全問題，關鍵是民進黨當局有否為台灣農民着想的意願。

國台辦聯同農業農村部等部門當日推出「農林22條措施」，目的是促進海峽兩岸交流合作和融合發展，幫助台胞台企參與大陸農林業發展及鄉村振興，在涉及農林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面提供協助。朱鳳蓮指出，無論是暫停輸入台灣菠蘿，還是推出上述惠台措施，共通點都是在大陸對台工作中，貫徹以人民為中心的發展思想；如人民需要安全的農產品和生態環境，就要把好關、守好責。

另早前美日舉行「2+2」安全會談，美國國務卿布林肯提到，假如大陸以強迫手段損害台灣民主，美方一定予以反擊。朱鳳蓮強調台灣問題是大陸內政，不容外來干涉，敦促美方慎重妥善處理。回應本月10日美國海軍導彈驅逐艦菲恩號穿越台海，她表示解放軍保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整。