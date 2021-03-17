台國防長願奉陪到底抗敵　F16V作戰隊成軍

台海局勢緊張，美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）早前預測中方將在未來6年內攻台。台國防部長邱國正周三（17日）再度回應對華立場，稱台方不會依賴外界救援，強調「敵人要打多久台軍就陪多久」，國防應對是以小時計算的。另外，台空軍自去年底開始陸續接收F16V戰機，本月30日將舉辦接裝典禮。

國民黨立委問到戴維森之前稱，美軍飛往第一島鏈最快要17天，但台軍之前曾説最多可抵敵7天，邱回應指台軍不會因其他國家的言論而大幅度調整部署，國防部會防範到未來6小時的狀況，美軍要多久來支援都不在其考量當中。美日聯合舉行的「2+2」安全會談上，雙方發聲明提到對台海和平穩定的重要性，並針對中方「脅迫與破壞穩定行為」作警告。邱指各國對台海問題有共識，對於未來的合作持正面態度，台灣樂見其成。

另外，空軍嘉義基地4聯隊正接裝F16V戰機，至今已接裝42架。該聯隊的戰機近日掛載各類飛彈、莢艙反空測試航路，並在周二（16日）早上舉行成軍儀式預演，下周全兵將投入預演。空軍參謀長黃國偉表示，戰機已擔負戰備任務。台媒引述國防部指，142架戰機完成構改及性能提升後，會以先進航電武器及數位武管搭配防空火力與陸基雷達，由迅安系統形成擊殺鏈，應對陸軍各類的空中威脅。

另一方面，早前大陸駐法大使盧沙野要求法國友台小組取消今夏訪台，台灣予以譴責。中方斥台方失態，妄想自己是「主權國家」，打著各種幌子搞「外交突破」，企圖實現「漸進式台獨」，陰險破壞中法發展。