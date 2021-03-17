農村女孩甜美笑容短片爆紅　網民大讚如天使

內地近日一段在寧夏西吉縣農村學校拍攝的短片中，一名7歲女孩的笑容可愛甜美，發布2周已經有超過4,500萬次觀看。不少網民留言稱讚女孩長相清秀，長大一定是個大美女。短片更為學校帶來捐款。

短片女主角是當地馬建鄉大坪小學一年級學生，名叫鐵嘉欣。學校的一名女老師馬瑞，3月3日放學時隨意拍攝，片中的鐵嘉欣穿著紅色外套背著書包，與其他小孩排隊站著。她發現老師的鏡頭後，立即靦腆一笑，又用手掩面。她的笑容自然甜美，長相又清秀，短片在網絡上一炮而紅。網民都形容她的笑容像天使一樣，純真又治癒。

鐵嘉欣的姐姐鐵國琴指，妹妹平時就很愛笑，當日不知道老師為甚麼用手機拍她，「一害羞就笑了」。鐵國琴續指，父母對妹妹特別偏愛，她的愛好是畫畫和下棋，雖然年紀小，「從不嬌慣，是個懂事的孩子」。對於短片爆紅，鐵嘉欣的家人表示，她還小，「不想讓她過早接觸網絡事物」。

網民除了關注女孩外，她所讀的農村學校亦引來注意。中國扶貧基金會在了解情況後，捐贈5萬元人民幣（約60,591港元）的廚房設備，改善學生的用餐環境。