傳讓出200萬疫苗供巴拉圭　台外交部：毫無根據

台媒近日報道稱，巴拉圭新冠疫情持續惡化，該國政府向多國求助。台灣同意將向美國購買的4,000萬劑、英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，先讓出200萬劑供巴拉圭優先用。不過台灣的外交部和衞福部周三（17日）上午均否認有關消息。

報道指，巴拉圭除向台灣求助，亦透過阿聯酋和智利獲取大陸製疫苗。據報該南美國家事前已通報駐當地台灣使館，台方基於人道立場不會阻止，但同時大陸暗示巴拉圭，願意以提供疫苗換取雙邊關係提升。消息傳出後，台外交部周二（16日）晚連忙澄清報道內容毫無根據，強調台灣正協助巴拉圭取得疫苗，但與台灣購買的疫苗完全不相干。

台外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢周三前往立法院報告時稱，巴拉圭是目前南美洲取得最少疫苗的國家，因此台方不斷從旁牽線協助採購疫苗。另報道指巴拉圭購買疫苗經費來自台灣，俞大㵢表雙方原本就有合作架構，因應疫情，巴拉圭國會同意先挪用台灣原先提供其他用途的經費來採購疫苗。台衞福部長陳時中也表示，台灣目前還沒本錢轉讓疫苗，至少要到年底以後才可能以疫苗進行外交援助。他又指出，台灣向美國採購的疫苗只有由美國藥廠莫德納與美國國家過敏和傳染病研究所合作研發的，數量為500萬劑。

另大陸國台辦周三在記者會上回應有關兩岸疫苗護照問題時稱，台方至今沒有恢復開放大陸居民前往當地，是兩岸正常往來最大的障礙。至於大陸能否為赴陸台胞調整防疫措施，有關方面會綜合考慮各方因素研究處理。國台辦又稱，大陸各地台辦將按屬地管理、自願申請、知情同意的原則，將列入重點人群的台胞安排免費接種疫苗。