布林肯及奧斯汀抵韓　斥華侵蝕香港經濟

美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周三（17日）結束訪問日本行程，轉抵南韓首爾訪問，將與南韓外長防長舉行「2+2」安全會談，並和南韓總統文在寅會面。布林肯聲稱，中國以高壓手段侵蝕香港經濟，而北韓人民則飽受威權政府虐待。

布林肯與南韓外長鄭義溶舉行會談，將北韓核導研發項目視為最大的挑戰，並稱美國將與韓日等盟友一同攜手爭取實現朝鮮半島完全無核化。他亦譴責中國以高壓手段侵蝕香港自治權，削弱台灣民主，打壓西藏人權，主張南中國海主權，上述行為都與人權法相抵觸。

至於奧斯汀周三與南韓防長徐旭舉行會談時稱，面對來自中國及北韓的空前威脅，美韓同盟比任何時期都要重要。兩位防長亦重申，美韓同盟是維護朝鮮半島至東北亞和平與穩定的關鍵軸心，實現半島完全無核化與永久和平是美韓兩國的共同目標。

美韓兩國周四（18日）上午會舉行外長防長「2+2」會談，雙方代表屆時會簽署新一份駐韓美軍防衞費分擔協議，部長們會後見記者及發表聯合聲明。文在寅同日下午在青瓦台接見布林肯和奧斯汀，布林肯當晚離開南韓轉到美國阿拉斯加準備與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會面，奧斯汀則於周五（19日）早上離開。

另外，美國財長耶倫周二與南韓經濟副總理兼財長洪楠基對話，她重申美韓聯盟的重要，準備好深化兩國經濟和金融合作，希望透過雙邊和多邊合作應對區域和全球挑戰，包括以經濟手段回應新冠疫情和氣候變化。

內地官媒周三發表評論文章，批評美國務院周三發表的聲明，詆毀中國全國人大就完善香港選舉制度通過相關決定，威脅對中方人員實施金融制裁，亦抨擊美方企圖靠揮舞制裁大棒搞政治恫嚇，阻擋不了香港由亂及治的大勢。文章重申香港是中國的香港，選舉制度怎麽設計、怎麽完善純屬中國內政，任何國家都無權說三道四，強調中方全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務和中國內政的決心堅定不移。