內地近6成青年晚上11時後進睡　多夢易醒睡眠質量差

適逢下周日（21日）是世界睡眠日，內地官媒上周針對2,002名18至35歲青年就睡眠問題進行問卷調查。結果顯示，59.5%受訪者習慣了晚睡，入睡時間在晚上11時之後。而且多夢、睡得淺、夜間易醒或凌晨早醒都是年輕人常見的睡眠問題，令睡眠質量差。

根據內地公布的《健康中國行動（2019-2030年）》，提倡成人每天平均睡眠時間為7至8小時。今次調查則顯示，42.7%受訪者夜間睡眠時長為7至8小時，40.9%為6至7小時，僅8.5%達到了8小時以上，夜間睡眠時長少於6小時的有7.9%。

根據醫學建議，人體在晚上11時前入睡對健康最有益。惟調查顯示，59.5%受訪者均在晚上11時入睡，能在晚10時之前入睡的僅5.2%，晚10時至晚11時入睡的佔35.3%，晚11時至凌晨入睡的高達42.4%，凌晨12時至凌晨1時佔14%，凌晨1時以後佔3%。

睡眠質量差帶來哪些影響？59.2%受訪者坦言易感到疲勞困倦，49.2%做事效率低、注意力難集中，41.9%頭暈、內分泌紊亂等身體問題。其他還有情緒不穩定、易煩躁、焦慮、眼袋及臉色暗沉等皮膚問題，記憶力減退，脫髮加重。