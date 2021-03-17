影片平台嗶哩嗶哩招股書披露　涉近110宗侵權訴訟

內地影片平台嗶哩嗶哩（B站）通過港交所的第二上市聆訊，惟其招股書顯示，B站因平台上提供的內容而牽涉近110宗被指控侵犯第三方版權的訴訟。

內媒周二（16日）報道，據B站初步上市文件顯示，在「風險因素」一欄中，提及有關知識產權侵權申訴的風險：「指控可能嚴重損害我們的聲譽及品牌，使我們支付龐大的賠償、罰款及罰金，從平台上撤下相關內容，或者尋求訂立授權安排，而該等安排可能無法按商業上合理的條款達成」。

B站又指，儘管未曾成為中國境外侵權申訴或訴訟的對象，但由於集團於美國上市、用戶能從美國及其他司法權區觀看其視頻、投資者持有集團的美國存託股，以及外國的法院或其他機構域外應用境外法律，集團可能須遵循其他司法權區（如美國）的版權法。

據北京法院審判信息網消息顯示，北京愛奇藝科技有限公司起訴B站所屬的上海寬娛數碼科技有限公司，案件涉及侵害作品信息網絡傳播權糾紛。該案將於下周二（23日）開庭，由北京互聯網法院經辦。企業資訊平台天眼查司法信息顯示，愛奇藝此前曾因《中國有嘻哈》節目起訴B站，獲賠共計5,3500元人民幣（約65,000港元）。