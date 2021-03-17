布林肯晤日本傳媒　批華在東海南海咄咄逼人

美國國務卿布林肯周三（17日）離開日本轉往南韓訪問前，早上與日本傳媒進行視像圓桌會議。他批評中國打壓國內，在東海、南海、台灣及中日有主權爭議的釣魚島附近活動咄咄逼人，強調日本亦相當關注台灣及台海局勢。

布林肯在開場時強調美日同盟對民主的重要性，認為民主面對前所未見的挑戰，特別是來自崛起中的專制國家。他點名批評中國在印太地區的活動，稱各國需合作令中國明白其行為不會無後果，不應採取有可能令局勢升溫的行動，包括釣魚島問題。布林肯透露，他與日方討論了台灣問題，稍後與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等中方人員會面時，會提出美方對中國部分行為的憂慮。

另外，布林肯接受日媒訪問時指摘中國等進行新冠疫苗外交，對有國家用民眾健康玩政治深感不幸。

中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上，回應美日周二（16日）的聯合聲明，認為其惡意攻擊中方的對外政策，嚴重干涉中國內政。中方對此強烈不滿，已分別向美日雙方提出嚴正交涉。趙立堅指摘，「美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗；日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，破壞中日關係，令人不齒」。