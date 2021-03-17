救護員抬擔架弄跌傷者惹議　官方：當事人墮地前已死

網上近日流傳一段救護員在廣西河池市巴馬縣城區，處理交通事故現場的影片，顯示傷者不但疑遭「粗暴對待」，在被抬上救護車的過程中，又從擔架上跌落地面，令網民質疑救護員不專業。當地衞生部門正在調查事件，有結果會公布。

從畫面所見，一名身穿橙色上衣、黑色短裙的女傷者起初俯伏在路中央，旁邊有一輛電單車翻側在地上，現場地面遺下大攤血漬。救護車到場後，兩名穿白的救護員便拉扯着傷者的衣服，先將其身體翻成仰躺姿勢，然後與另一名男衣男子合力將傷者抬上擔架床。惟各人在抬傷者上救護車的過程中，黑衣男子倒後時遭電單車絆倒跌座地上，因而令傷者從擔架床墮下，引起現場群眾驚呼。隨其各人再將傷者重新抬上擔架床並送上救護車。

片段曝光後引發網民熱議，有人指影片中救護員「相當不專業」，在未對傷者進行初步檢查的情況下，便翻動傷者的身體；而在抬傷者過程中又失誤導致傷者從擔架上跌下，有可能對傷者造成致命傷害。有網民質疑救護員如此不專業，恐是來自私人醫院，或存在公立醫院違規外判。

內地記者周二（16日）致電巴馬縣人民醫院查詢時，工作人員表示不知具體情況，僅承認事發地點如遇交通事故，並有人致電求助，傷者會送往該院。對於傷者具體情況，以及救護員涉嫌失誤，巴馬縣衞生健康局工作人員則稱，事發當天救護員趕到現場時，傷者已無生命迹象，又強調醫院救護車不存在外判工作的情況。