廣州3警受賄拒查強姦案被判刑　最高囚2年6個月

廣州市3名警員在處理一宗涉嫌強姦案時，接受他人請求、行賄，透過修改案件證據、不依法上報相關物證的鑑定結果，拒絕對案件進行刑事立案偵查，故意包庇2名疑犯。案件近日宣判，3名警員觸犯徇私枉法罪，1人被判囚2年6個月，另外2人均被判1年9個月。

內媒周三（17日）引述中國裁判文書網公布的刑事判決書。案情指出，2014年9月至12月，何某霖、涂某、宋某勇在擔任廣州市公安局天河區分局石牌派出所警員期間，在處理麻某哲、麻某暉涉嫌強姦張某一案中，何某霖接受同案人歐某華的請求，與負責處理該案的涂某、宋某勇經合謀後，以修改案件證據材料、調解處理、不依法上報相關物證鑑定結果等方式對該案不作刑事立案偵查，故意包庇麻某哲、麻某暉。

期間，何某霖先後收受歐某華賄送的20萬元（人民幣，下同，約24萬港元），將其中3萬元（約3.6萬港元）交給受害人張某作為經濟賠償。之後，何某霖分得7.4萬元（約9萬港元），涂某及宋某勇分別分得4.8萬元（約5.8萬港元）。2020年9月，3人被刑拘。

公訴機關認為，何某霖、涂某、宋某勇犯罪後自動投案，如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。法院認為，這3人行為已構成徇私枉法罪，惟他們有自首情節，可從輕處罰，遂作出上述判決。