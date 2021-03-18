短片揭一條龍非法製售服務　警查扣逾3萬軍服

內地官媒周三（17日）報道，安徽省軍方相關部門近日聯手，將一個提供一條龍非法製售軍服服務的犯罪集團瓦解，並成功抓獲4名疑犯。警方分別根據網上流傳6名合肥市保安人員穿着的軍服服裝調查，最後查出涉事的兩倉庫內藏逾3萬套軍服。

在近100萬播放流量的影片中，某地產物業公司的保安人員並非武裝部隊隊員，惟他們卻身穿07式迷彩服、戴迷彩帽、穿作戰靴、扎編織腰帶，疑似參與處置業主維權。

省軍區通報情況，其後警備區聯合有關部門組成專案組，查明涉事人等穿戴的物品是從某服飾店購買，並追查到假軍服的來源地，於是到新站區的工業城裏某警用裝備有限公司的倉庫中展開突擊抓捕，現場拘捕一名疑犯，並查扣3萬多件假軍服，以及大量製衣專用材料。

另外，專案組到湖北武漢抓獲3名疑犯，並在涉事倉庫中搜出07式武警作訓大衣、林地迷彩服、荒漠迷彩作訓大衣、武警冬迷彩服。原來，疑犯左某2016年起在新疆的工業園區生產軍用服裝，再運至老家存儲，其妻子則在武漢某服飾公司以網絡微信、淘寶、QQ、實體店等進行銷售。