斥美加侵害權利　辯方稱孟晚舟應獲釋

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周三（17日）在加拿大卑詩省最高法院繼續開庭。辯方代表律師在庭上陳述孟晚舟的權利遭到美國和加拿大政府侵害的理據，揚言唯一的補救方法，就是釋放她。

孟晚舟的代表律師派薩納（Tony Paisana）在庭上稱，美國聯邦調查局（FBI）、加拿大皇家騎警（RCMP）和加拿大邊境服務局（CBSA）之間串謀，在溫哥華國際機場非法扣留、搜查和盤問孟晚舟，事後更濫用程序，利用不實和荒謬的理據進行掩飾。

辯方指，RCMP和CBSA是受到FBI吩咐秘密地獲取證據，去支持美方指控孟晚舟涉嫌干犯欺詐。派薩納在庭上，嚴厲批評加方人員2018年12月1日在溫哥華國際機場的行動，指他們故意無視法院「立即」逮捕孟晚舟的命令，拖延了3個小時才執行；而在此期間，加方人員非法使用其權力來協助美國調查，盤問孟晚舟、沒收她的電子設備；事後還「修飾」筆記以掩飾他們的行為，又故意不記錄過程。孟晚舟的權利因而「不能容忍地遭漠視」。

派薩納續指摘，將孟晚舟電子設備的序號和其他技術細節轉發給FBI的關鍵人物，即RCMP退休高級警長張本，竟「史無前例」地拒絕作證；而去年秋天曾作過證的RCMP和CBSA人員，所作出的供詞也是「不實、近乎荒謬的」。

派薩納又指，在孟晚舟抵埗之前一晚，RCMP為了獲取臨時逮捕令，向法官提供了誤導性的資訊，包括聲稱孟晚舟是個因為知道自己會被控告而避免到美國的逃犯。派薩納指出，孟晚舟的案件在美國是被保密（sealed）的，因此孟晚舟並不知道自己被指控及會被逮捕，更遑論會對此作出逃避。美國在要求加方逮捕孟晚舟時，又聲稱孟晚舟到溫哥華是「千載難逢」的機會，但實際上孟此前在於2018年已經去過加拿大6次。

在周三聆訊的前一晚，代表加拿大政府的控方律師已提交了一份長達158頁的文件，指出美國當局沒有不當行為，加拿大RCMP和CBSA也沒有濫權。他們指，案中的證據正正表明，美國和加拿大當局之間的溝通是合法的行為，沒有證據表明美國當局指揮或不當地影響加方行事，而案件相關的資料也是在合法的情況下分享。

聆訊將在周四（18日）繼續。