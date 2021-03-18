內地出現不合理低價遊　文旅部嚴打未經許可經營

內地最近各省地出現國內短期旅遊，以極低團費招攬團友，其中部分以中老年人為主要目標。內媒周三（17日）報道，文化及旅遊部近日開展整治行動，以暗訪、網絡監測等方式，調查未經許可經營旅遊社業務的公司，依法責令當事人改正違法行為並作行政處罰。

部門重點打擊以俱樂部、康養活動形式或者以免費旅遊，成為會員購物送旅遊、旅遊送贈品，以及打擊用旅行社業務形式，在網上推廣及公眾號招攬團員等違規違法行為。經在各省地執法人員調查及接獲民眾舉報後，發現在江西、江蘇、福建、河南等地有非旅行社的經營方，在未持有《旅行社業務經營許可證》下，為團友安排行程、期間到訪其銷售業務的所在地購物，另又制定行程表、服務合約。

其中，四川有公司贈送生活用品如雞蛋、麵條等，以每人100元（人民幣，下同，約119元港元）的價格，包車送173名老人往重慶旅遊。江西更有低價28元（約33港元）一日遊，實質旨在安排團友購買其經營商店中的靈芝。更甚者，有保險公司宣稱為回饋投保人員，以「表揚」的名義組織「零團費」旅遊。

為保障旅遊人士的合法權益，文化及旅遊部除公布一系列的案例外，同時提醒消費者要嚴選合法旅行社，並歡迎民眾主動舉報違法違規的經營活動。