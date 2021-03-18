男子直播賣假燕窩　省消協要求平台永久封號

廣東廣州男網紅「辛巴」之前在直播平台上售賣劣質燕窩，其後遭揭發燕窩含量不足2克，最後當事人登文道歉，其公司及燕窩公司更要做出巨額賠償。內媒周三（17日）報道，辛巴在直播平台的帳號屬短暫封鎖，但河南省消費者協會表示，自去年起接獲眾多有關投訴及放映，因此要求平台給予的處罰是永久封號。

消協法律與理論研究部主任段曉明表示，雖然辛巴的團隊及燕窩品牌方來自廣州，但因河南消費者的利益受損，因此介入管理，同時向多間涉事公司發出約談函及查詢函，另派人至杭州的淘寶網進行調查。消協在媒體通報會上提到，希望直播平台給予辛巴的處罰不是60天封號，而是永久封停，不給予那些不良主播直播的機會。

對於之前辛巴曾在道歉信中提到承諾會退一賠三，即要賠償57,820張訂單，合共6198萬元人民幣（約7,400萬港元），有記者曾搜索到當事人官網的客服電話在周日（14日）進行查詢，但客服人員無法就賠償進度給予答案，聲稱要上報給公司回答。另外，問及有關辛巴自稱將在3月底復出之事，客服人員則指以直播間公告或微信號上的訊息為準。