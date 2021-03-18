姊妹為亡父追兇25年　兇手終獲判無期徒刑

湖南張家界市慈利縣男子張登攀，於1994年涉嫌殺害張阿麗姐妹的父親張國恒後潛逃，受害人妻子一家此後鍥而不捨尋遍多個省份，終獲警方重視，成功於2019年緝拿張登攀歸案。張登攀去年底在張家界中院否認故意殺人，法院周三（17日）宣判，認為他無體現悔罪態度，決定判處無期徒刑。張登攀的姐姐張元春承認協助他逃匿，窩藏罪名成立，獲刑3年。

被告張登攀當初向檢方披露，張國恒打傷其母，他上前阻攔，期間用刀刺傷張國恒的右肢。隨後，他往家的方向跑，張國恒從後追趕。張國恒追上，並一手按住張登攀的脖子，一手搶他的刀，因此在反抗時刺傷了對方。不過，事實是張國恒逃跑後遭張登攀追趕。檢方認為，因受害人右肢已被嚴重砍傷，手中又沒有武器，若重傷後仍主動追擊，不合常理。法院一審宣判，認為張登攀作案後逃跑，長時間逃避法律責任；審訊時到最後選擇不如實供述，因此判處無期徒刑。

張國恒身故後，其妻帶着張氏姊妹追兇，惟她在1996年尋找兇手時遇上車禍身亡，此後由姊妹的伯伯及舅父繼續尋兇。法院另按法判賠3.6萬元（人民幣，下同，約4.3萬港元）喪葬費予姐妹，駁回她們提出的120萬元（約143萬港元）民事賠償。惟姐妹認為父母因案件雙亡，二人此後成為孤兒，應至少有精神損失費，決定上訴。