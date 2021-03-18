低血鈣雪豹誤闖農家　戴衞星頸圈放歸省內首例

一隻屬國家一級保護動物的雪豹，上周四（11日）誤闖青海省門源縣一農戶家。獸醫聯同專家到場檢查後發現雪豹血鈣偏低，經「補鈣」後才將其放歸大自然。這不單是中國雪豹救助放歸與科研監測相結合的首例，也是青海省第一個為雪豹佩戴衞星頸圈的項目。

據祁連山國家公園青海省管理局消息，該年約4至5歲、重約44公斤的成年雄性雪豹，誤闖農戶家時被窗戶玻璃割傷頭部。青海野生動物救護繁育中心（下稱中心）接報到場後替其採血和檢查，確定其四肢和肋骨未有骨折，身體主要器官均無異常，惟驗血報告顯示其血鈣濃度偏低。

中心將雪豹命名「凌蟄」，其後會同中國農業大學動物醫學院副院長金藝鵬教授團隊對其進行判斷，發現其表現出跳躍、恐嚇、吼叫等正常行為，又確認其未攜帶六種貓科常見病原，但其自身抗體水平較低，存在感染風險。由於凌蟄有低血鈣症，經補充液體鈣後，初步確認符合放歸條件。

祁連山國家公園青海省管理局與北京林業大學野生動物研究所將凌蟄的形體特徵，與2019年以來在門源縣境內拍攝到的雪豹進行比對，未找到完全匹配的個體，經反覆分析和研判，最終確定祁連山國家公園青海片區門源縣境內為適宜的放歸地點，於是替佩戴衞星頸圈，以掌握其放歸後的生存情況、擴散規律等信息。到周二（16日），放歸組在距離救護點12公里的草原打開籠閘，凌蟄隨即緩緩步回自己熟悉的環境。