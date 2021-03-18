對中美高層會晤不抱幻想　崔天凱稱不指望一次解決問題

中國駐美國大使崔天凱在中美於阿拉斯加舉行高層會談前表示，不指望一次對話就能解決兩國之間所有問題，所以對會晤也沒有過高的期待或者幻想。

美國國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文，周四（18日）將在阿拉斯加與中國中央外事辦主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤。崔天凱於周三（17日）在會晤地點安克雷奇市接受內媒聯訪時指出，這次是美國拜登政府就職以來，雙方高級別官員第一次面對面溝通和進行戰略對話。他認為，雙方均相當重視這次對話和做了很多準備。他認為雙方假如能夠開啟一個坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程，這次對話就是成功。

對於美方在會晤前夕出訪日韓，被視為拉攏盟友建立優勢，崔認為美國和其他國家要發展雙邊關係是他們的事情，但希望任何雙邊活動不要損害第三國利益。他又提出很多國家或質疑，美國能否在國際事務當中真正扮演一個負責任的角色，是不是真正準備回到多邊合作，以及真正準備對其他國家的利益表現出應有的尊重。

另對美方表示會在這次會晤中談及涉疆、涉台等問題，崔重申上述問題都涉及中國的主權、領土完整、國家統一，中方將在這次會談中清楚表明，在這核心利益上沒有妥協退讓的餘地。他又指中方就這次對話在議題和防疫上均做了很多準備，但如果有人認為中方這次帶着誠意而來，就是為了作出妥協和讓步，那他會建議北京的同事趁早取消這次旅行，希望有關人士丟掉這種幻想。