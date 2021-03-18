內地單日增6宗輸入確診　各地實名預約掃墓

內地周四（18日）公布新增6宗境外輸入確診病例，連續30日無本地感染。清明期間，全國多地實施預約掃墓，北京前一晚開放市民透過上網或打電話實名制預約清明掃墓，單次預約人數上限5人，居家隔離人士不能預約。

過去一日，天津通報新增3宗輸入確診，上海和廣東分別報告2宗和1宗，同日無新增死亡病例。同日新增6宗輸入無症狀感染個案，其中河南鄭州一宗無症狀感染個案為非法入境者，36歲郭姓男子上月底與另一人從柬埔寨經越南偷渡入境廣西，再轉乘車到鄭州，兩人其後涉案被拘捕，經血清檢測證實受感染。至今全國累計90,072人確診，當中4,636人病亡。

今年清明期間，北京全市殯儀館骨灰龕、經營性公墓和規模較大的公益性公墓，將實行按日分時段預約拜祭掃墓，預約人入園前先通過核酸檢測，無預約不能掃墓。另該市推出網上祭掃服務，方便市民利用上網方式追思先人。除北京外，廣州市民政局周三也表示，本月20日至下月30日，該市實施實名預約後現場掃墓，一次預約不超過5人。

近日中國擬放寬對已接種中國新冠疫苗的外國人的赴華限制，加拿大流行病學家迪南丹（Raywat Deonandan）卻指，中國疫苗雖已在不同地區和國家使用，但其保護效能數據參差，強調除非研究人員能搞清楚數據差異的原因，否則加拿大不應批准使用中國疫苗。