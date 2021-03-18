專家解讀解放軍翻新機場　應對美軍介入台海

早前有衞星圖片顯示，在距離台灣不足200公里的兩個福建軍用機場，正進行大幅翻新。有大陸軍事專家表示，有關工程目的除為應對美軍頻繁介入台海局勢外，也為未來一旦爆發兩岸衝突的中後期戰略規劃。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛近日接受台媒訪問時表示，兩座機場擴建升級並非全然在兩岸爆發衝突時用於突擊台灣，因為解放軍戰機若在中高空突襲，將面對台軍密集的導彈防空網；若以低空超音速或亞音速突擊，前者載彈量將減少，後者則隱蔽性降低。當前大陸已經有多種彈道導彈、遠程空對地導彈、遠程火箭炮等手段對台進行隔海攻擊，因此戰爭初期出動戰機對台轟炸沒必要性。

王表示，大陸在福建地區的軍用機場數量比台灣少，應對當前台海局勢，有必要加大一線地區的戰機吞吐量，以提升平常和戰時的戰機保障能力。從這兩個機場起飛對台偵察、戰巡，可節省大量燃料，也相應增加戰機滯空時間。在長期規劃上，上述機場可成為解放軍的前進機場，如惠安機場本是陸航部隊的主要直升機及無人機前進機場，改進基礎設施後，更能成為轟6轟炸機、加油機、預警機、偵察機等大型戰機的轉場機場。

王雲飛指出，拜登政府上台後，美軍對大陸開展的近海偵察、模擬攻擊、穿越台海、南海闖島、雙航母演習等行動，解放軍被迫擴大戰略戰術防禦空間，逐步形成對美在第一和第二島鏈的反震懾能力。