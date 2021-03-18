上海紐約大學6美國學生被帶走驗毒　美方關注

美媒《華盛頓郵報》周三（17日）引述消息報道，位於中國的上海紐約大學據報有9名學生，在上周同一個晚上分別因兩宗不同事件而被中國警方拘捕，被捕者包括6名美國人，全部人其後獲釋。由於中美高層在阿拉斯加舉行會談在即，事件特別引起關注。

報道引述校方及學生消息指，其中一男一女美國學生在當地一間酒吧被捕，男學生被捕時遭便衣警員踢向頭部當場流血，女學生嘗試逃走時亦受傷。另外7人分別來自美國、芬蘭、摩洛哥及馬來西亞，在一處住所舉行生日派對時被拘，之後接受毒品測試，證實未有吸毒後，於11至16小時後獲釋。

有學生指，中國警方在拘捕行動中沒有穿上制服或展示警章，並使用不必要的武力，引起混亂及恐慌；又指被捕學生未獲人協助翻譯，不知就裏，有學生嘗試聯絡校方時被踢臉。消息指，當中兩名美國學生的父母為美國國防部工作。美國國務院發言人表示關注情況，準備好為相關人士提供領事協助；又批評中方任意執法及欠缺透明。

上海紐約大學由華東師範大學與紐約大學合作建設，是第一間中美合作成立的國際化大學。該校發言人表示，兩宗事件均涉及懷疑毒品活動，但不知中國當局為何拘捕生日派對上所有人，相信只是針對某一人，又證實有學生受傷。對於有學生及家長投訴校方在學生被拘留期間缺乏支援，發言人則指如在調查初期便介入，會令當局更覺可疑。報道指，暫未知事件是否與中方加強打擊毒品的政策有關，抑或涉及中美關係惡化等政治因素。