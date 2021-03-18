台壽司店推優惠　吸引過百市民改名最長36字

連鎖壽司品牌在台灣推出優惠活動，由周三（17日）至周四（18日），客人只要姓名中有「鮭魚」（港稱三文魚）二字，全枱消費全免，每枱上限6人。消息一出，不少人竟立即前往戶政事務所改名。據統計，目前已有過百人改名，有人更將名字改成36個字，當中包括多種食物和酒店名稱，以備日後再有類似優惠推出。

新北市戶政事務所統計至周三下午4時許，共有26名市民改名，名字中包括「鮭魚」二字。其中，一名90後陳姓男子將名字改成「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」。另一就讀台北大學3年級的女學生表示，改名為跟男友和朋友一起共享，父母都沒反對，打算周五（19日）改回原名。新北市民政局提醒，市民只有3次改名機會，改名前務必三思。

另基隆市一名張姓警員改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」後，其身份證被截圖上傳Facebook粉絲專頁。據指警員已將身份證傳給分局長過目，對方表示只要優惠活動結束後改回來就好。宜蘭市長江聰淵也在發文留言「我宜蘭市長，來關心一下這個鮭魚同學」。專頁小編趕緊回應，「市長好，宜蘭出產的鮭魚王工作認真，學習態度也很好」。

對有人為活動改名，市民評價兩極。有人批評貪小便宜，也有人認為改名沒太多損失，活動過後改回原名便可。台灣的內政部次長陳宗彥周四到立法院內政委員會備詢前受訪稱，改名免費吃壽司引發的現象，造成不必要的行政工作，希望商業行為單純化，民眾也能理性面對。