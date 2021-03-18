藍韜文：英不重回冷戰思維　尋求與華經濟合作

英國外相藍韜文周三（17日）向美國阿斯彭安全論壇（US Aspen Security Forum）發表視像講話，警告民主面臨冷戰結束以來最大威脅，未來10年專制政體的總財富會超越民主政體。他談及中國威脅時指，相信世界不會重回冷戰思維，中國亦不會消失，英國會在商貿領域尋求與華合作。

藍韜文認為民主正在倒退，專制國家比自由國家富有的話將影響英國，因為民主國家較少機會打仗、包庇恐怖分子等，亦更易相互貿易及合作解決問題，英國對全球經濟、和平與穩定都肩負道德責任。

對於英國國防政策報告指中國在英國最大的經濟安全威脅，但主張應與華建立強大而正面的貿易關係，藍韜文指英國不會重回冷戰思維，中國將繼續存在，任何人都或多或少與中國貿易。英方期望在商業等與中國建立有建設性的互動，但會堅決捍衞知識產權、關鍵國家基建、價值觀等領域，在應對香港和新疆問題方面亦有外交領導地位。

此外，藍韜文承認新冠疫情凸顯英國供應鏈弱點，在個人防護裝備等重要物資要靠中國等供應，英國會和愛沙尼亞、印度和南韓等盟友建立經濟夥伴關係。