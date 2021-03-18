西安增1宗新冠本土確診　檢驗師在隔離病區染疫

內地將近一個月沒有新冠肺炎本土個案出現，惟零確診紀錄至周四（18日）告終。陝西省衞健委周四凌晨通報，西安市第八醫院的封閉隔離病區報告新增一宗本土確診病例，患者為隔離病區的檢驗師。當局獲報後已指派專家連夜趕赴當地指導防控工作，並對上述醫院實行全院封控管理，在院人員全部就地隔離。

通報指，劉姓女檢驗師主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。她本月3月經檢測沒有染疫後，翌日進入封閉隔離病區工作和生活，與外界沒有接觸，至上周四（11日）例行檢測時仍沒有受感染。截至周二（16日），劉的每日監測體溫均正常。

直至周三（17日）早上8時35分，劉女出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影。當日經省、市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果均顯示為受感染。至周四凌晨經專家組會診後證實確診，遂送往醫院隔離治療。經省市專家組初步研判，劉在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。

西安市第八醫院醫院為收治新冠患者的定點醫院，目前有8名境外輸入確診者、5名無症狀感染者正接受隔離治療和醫學觀察；和劉女一同在病區工作的33名工作人員及家屬，經檢測均為沒有染疫，已全部落實隔離醫學觀察措施。