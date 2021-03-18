教育培訓機構惡性競爭圖利　業界及家長同遭殃

內地學生學業繁重，家長為求孩子未來都不敢怠慢，紛紛報讀教育培訓機構的課程，以考取佳績。內地官媒周四（18日）報道，發現此競爭環境的背後存在不良的業界競爭，部分機構並非以辦學目的，而是採取商業化營銷來「做生意」。

報道稱，有培訓機構為求吸引學員同時擊垮同行，均以商業化經營模式花錢做廣告、拼低價，甚至用不符合財務制度及會計憑證手續和「教育貸」等金融手段促銷。有商業平台更參一腳為機構的廣告大開綠燈，鼓勵及引導他們競相投放，當中更以譁眾取寵的形式作虛假宣傳。

同一時間，家長都以隨波逐流的心態報讀免得落後於人。綜合家長心態、機構的資本及商業手段且加上外界的推波助瀾，行業趨向逐利成風，導致機構背離教育初心；另一方面打破正常業態，加速中小機構迅速倒閉的風險。之前曾有案例，有教育企業的資金鏈斷裂而「一倒了之」，遭殃的則是學生及家長。

報道指，政府或應對行業加大監管力度，明確廣告經營者、發布者、代言人、發布平台等各方的責任。另對於用誘導方式讓家長多購課程，可採取第三方託管、撥付費用，或者劃出風險保障金等，維護消費者權益。