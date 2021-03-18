華斥外界污衊新疆問題　民眾擬起訴BBC

中國外交部周四（18日）聯同新疆黨委宣傳部副部長徐貴相，以及當地多名幹部及民眾舉行涉疆問題新聞發布會，回應外國媒體及學者指控新疆再教育營的強制勞動等報道。其中有新疆官員點名提到英國廣播公司（BBC），稱有受不實報道而被影響的民眾欲控告BBC。

研究新疆問題的德國專家鄭國恩（Adrian Zenz）去年發表研究報告，指控新疆的維族婦女遭當局強制節育。同時，BBC早前亦引述中國再教育營保安以及曾被囚禁的維族婦女，指拘留營內經常發生女性遭有組織性地強姦及性侵等。

徐相貴批評，BBC引用鄭國恩的報告「製造假新聞」，對治疆政策說三道四，造謠污衊。而一些國家的議員及媒體，在未經核實的情況就大肆引用報告內「無中生有、具有煽動性的結論」。徐表示，新疆有企業及民眾正委託律師，控告鄭國恩以及BBC，要求賠償因聲譽受損而造成的經濟損失。

另外，徐相貴在會上又批評報告所指鼇新疆寄宿學校是「大規模拘禁行動」、國家試圖阻止維族父母扶養其子女等有關言論是顛倒黑白，直言鄭國恩不懂中國的教育制度，重申是學生及家長可自願選擇，不存在強制寄宿、強制絕育等問題，有關新疆教培中心「強制勞動」言論是污衊。