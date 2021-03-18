為保鮮沃柑濫泡農藥　果農稱自己不會食用

內媒近日報道，廣西南寧武嗚區有生果批發商為延長沃柑保質期，以多種抑菌農藥浸泡沃柑，又擅自提高農藥稀釋濃度，未有等至少30日農藥降解的安全出售期，就將沃柑直接售賣。報道指，當地果農都不會食自家果園的沃柑。

每年12月至翌年4月底是沃柑的採摘季節。沃柑採摘後，會送到洗果廠清洗、打蠟並浸泡抑菌農藥。內媒發現，批發商為防止沃柑腐爛，都會使用多種殺菌保鮮農藥，例如「抑霉唑」、「咪鮮胺」、「百可得」以及「24滴」等。有洗果廠經理稱，用來清洗沃柑的水都是提前加入稀釋抑菌農藥，又表示若擔心濃度不夠，導致沃柑在運輸中腐爛，果商可自行購買農藥繼續添加，「可以保障一到兩個月不腐」。

一洗果廠負責人又表示，浸泡農藥後的沃柑「可以直接上市」，指「路上走幾天就降解得差不多」。但內媒記者發現，「百可得」的包裝上註明可以用於柑橘類，但安全間隔期，即處理後距離賣出時間需為30天後，「抑霉唑」為45天。當地果農表示，「知道那泡了藥的」，指即使要吃，都會等20多天後才吃。

廣西南寧市農業農村局回應稱，沃柑是耐儲存的水果，樹上保鮮期可達5個月，採摘後未經處理可於常溫下存放1個月以上。而抑霉唑、咪鮮胺等均為國家農業農村部批准登記註冊的保鮮劑，根據規範使用，不會對食用者健康構成影響。但有水果批發商表示，如果因為農藥濃度不足令水果腐爛，果商會承受更大損失，即使增加農藥量會令成本上升，仍然會自行增加。