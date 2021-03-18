涉銷售含禁藥減肥食品　郭美美遭刑事拘留

上海浦東警方近日成功偵破一宗販賣含違禁成分的減肥食品案，拘捕32名涉案疑犯。惟警方通報，當中一名被捕疑犯是30歲女子「郭某某」，經內地傳媒記者向警方查證，獲悉郭女便是曾因開設賭場罪被判入獄5年、被稱為「炫富一姐」的郭美美。

警方通報指出，上周四（11日）成功偵破上述的生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，拘捕生產人員26歲女子曾某某、銷售人員26歲女子周某某，以及郭某某等多名疑犯，目前均已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

內媒記者向警方了解後得知，被捕的郭某某就是2019年7月13日刑滿釋放的郭美美。據此前報道，在2011年自稱中國紅十字會商業總經理，在微博炫富，引起社會關注及質疑紅十字會的捐款去向。郭在被捕後，警方查出她涉嫌開設賭場，同時以每次高達數十萬元人民幣的價錢，多次進行性交易。2015年9月，郭美美因開設賭場罪被判刑；至2019年7月13日

刑滿出獄。

郭美美出獄後的生活一直備受關注，她近日亦在其個人微博發文宣布新戀情，高調認愛，新對象亦是一名女性，更有傳後者是警校畢業，惹網民猜測二人是在獄中相識。惟郭事後澄清對方的工作與警察沒任何關係。