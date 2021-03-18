東部戰區海軍演練　錘煉戰機編隊突擊能力

兩岸局勢持續緊張，繼攻台主力解放軍第74集團軍日前公開跳傘演習，內地官媒周四（18日）報道，解放軍空降兵某旅近日再展開奪控要點戰鬥演練；同時，東部戰區海軍航空兵某旅組織多型戰機戰術編隊和對地對海攻擊訓練，檢驗奪控敵方陣地、立體突擊等能力。

據官方發布的最新影片顯示，東部戰區多架蘇35戰機升空，戰機隨後以低空隱蔽戰術隊形，向目標海域奔襲。期間，飛行員需根據作戰需要，進行斜平面、垂直飛行等戰術動作，在抵達目標空域後，飛行員對「敵方」實施模擬打擊。報道指，訓練目的錘煉飛行員的技術戰水平，以更好的運用對海對地的突擊戰術。

解放軍空降兵某旅多架運輸機，近日亦接載士兵前往預定空域訓練，先遣偵察分隊在無氣象資料、無對空標識等條件下降落至預定地域。在前期部隊偵察過後，負責突擊的士兵超低空傘降，着陸後迅速向目標發起進攻，使用車載火力打擊「敵軍」基地。演練加強官兵以多傘型、多機型方式進入戰場，情報偵察、攜裝傘降等實戰能力。

另外，北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）近日發表報告，指美國去年對中國近海的空中偵察強度大幅增加，其中美國民航公司Tenax生產的CL604偵察機更成為偵察主力，在中國近海偵察多達250架次，相較於軍用偵察機，CL604仍保持商務機的塗裝，加上機身小巧，令偵察行動往往更不容易引人耳目。