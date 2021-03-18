涉為他人牟利兼受賄　前清遠市副市長被雙開

廣東省紀委監委周四（18日）公布，清遠市政府前黨組成員、前副市長彭裕殿因違規收受禮金，利用職務便利為他人牟取利益，涉嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

經查，彭裕殿理想信念喪失，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。他又違規借用管理服務對象錢款，違規從事營利活動，又以職務便利在工程承攬、項目審批、土地補償等方面為他人牟取利益，收受巨額財物。

省紀委監委指出，彭裕殿違反黨的政治、組織、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理，遂依據有關規定作出上述處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，彭裕殿現年46歲，廣東揭西人。他在2005年7月起先後擔任共青團韶關市委副書記、書記，黨組成員、書記，韶關市湞江區委副書記（正處級），韶關市武江區委副書記、區長，市政府副秘書長、林芝縣委書記，林芝市巴宜區委書記，林芝市委常委。他在2016年8月任韶關市政府副市長，同年11月任清遠市副市長。至去年9月受查。