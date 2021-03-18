大陸禁台灣菠蘿進口　台擬定刑責限制品種外流

台灣本土的「金鑽菠蘿」（台稱「鳳梨」）被大陸禁運入境，同時又遭對方拋出「農林22條措施」，吸引台灣的人才、農產品品種及技術流入。台農委會之前表示有意倣效日本做法祭出刑責，副主委陳駿季周四（18日）指會在6月底完成擬定草案。

台灣的農委會、經濟部、陸委會代表周四與立法院經濟委員會會面，就防範台農品種、技術及加強外銷競爭力商討。陳駿季表示，在上述草案完成初步規範後，會召開類似公聽會的機制與團體溝通，之後會報行政院修法。有民進黨立委希望在下個會期進入立院審查程序，完成修法；另呼籲4月底完成法定公告作業程序。

農委會早前曾揚言要倣效日本提出「植物品種及種苗法」，因為日方同樣面臨曾草莓、葡萄品種流入中國後回銷的問題，所以在2022年開始對違者祭出10年以下的刑責，成為全球首個針對品種外流動用刑責的國家。

另外，雲林縣政府周四裝櫃1,680箱、16.8噸的金鑽鳳梨以海運外銷至香港，當地農業處長吳芳銘表示，透過民間洽接，促成此次雲林金鑽鳳梨首航香港，除了本次首航外銷香港，縣府持續接洽爭取，未來會積極開發日本、新加坡等東南亞的國際市場外銷管道。