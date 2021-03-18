Peppa Pig公司侵權案勝訴　法院裁定屬馳名商標

著名兒童動畫《Peppa Pig》（中文譯作「小豬佩奇」、港譯粉紅豬小妹）的製作公司娛樂壹英國有限公司，早前控告內地一名網店店主在未經其許可下，在產品包裝上使用有關字樣及圖片，涉侵害註冊商標專用權。上海知識產權法院認定《Peppa Pig》商標是「馳名商標」，判店主需賠償3萬元人民幣（約3.6萬港元）。

娛樂壹公司表示，《Peppa Pig》播出後，風靡全球。內地多個影片平台均有播放該動畫，播放量位於前列，公司亦有將相關衍生產品的生產權利授權予中國多間公司。惟被告陳某於「拼多多」的網店上未經授權，銷售的LED枱燈使用了《Peppa Pig》字樣及圖片標誌，造成混淆消費者的情況。

法院審理後認為，娛樂壹公司提交的證據能夠證明《Peppa Pig》享有極高的知名度和美譽度，符合法律規定的認定馳名商標的條件，依法認定商標屬於「馳名商標」。陳某銷售的產品屬複製摹仿。

但是，法院不支持對「拼多多」母公司、上海尋夢信息技術有限公司的指控，認為「拼多多」事後已經禁封涉事商品的連結，亦無證據顯示公司與陳某共同實施有相關侵權行為。