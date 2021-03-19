新樓質量差大風吹跌窗戶　樓下單位同遭殃

樓宇建構安全非常重要，惟黑龍江齊齊哈爾市某小區1名時姓業主周二（16日）向內媒反映，尚未入住的新房窗戶部分存有安全問題，但物業公司卻遲遲未有維修。最終窗戶因大風吹脫，打碎樓下單位的窗戶，若傷及途人定必不堪設想。

時男的新房位於建華區華溪小區30號樓901室，上月底才拿到鑰匙尚未入伙。他憶述當時一開門就看見落地窗戶下的水泥台全部裂開，窗戶遇上風吹就會搖搖欲墜，而窗戶與樓體中間有2厘米的空隙。當時已拍照並通報情況，但10多天仍未有人前來維修，結果窗戶因為大風，在凌晨被吹走。

有內媒記者實地到訪涉事樓宇，住在501室的於女士表示，事發時自己與丈夫在睡夢中被巨響吵醒，起床看到廳裏都是玻璃，打開窗簾才發現自己的窗戶被撞碎，往下一看就發現有窗戶被風颳走。她續指，其家中的窗戶亦同樣有質量問題，有地方的空隙可以伸進一根手指；整幢樓的住戶都提心吊膽。

該小區的北大門已經封閉並拉起警戒線，時男表示，目前已找到街道辦及社區協助，對方承諾讓物業公司幫忙安裝窗戶，並將情況匯報至相關部門。