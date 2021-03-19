網紅李子柒旗下食品再捲風波　消費者投訴螺螄粉有煙蒂

內地網紅李子柒旗下品牌的螺螄粉再次捲入食安風波，繼早前有消費者聲稱在螺螄粉中吃到刀片後，近日又有消費者聲稱在煮熟螺獅粉後，赫然夾着一支煙蒂。

爆料網民王女士聲稱，她早前通過「薇婭直播間」在李子柒旗艦店花了26.26元（人民幣，下同，約31.34港元）購買一包螺獅粉後，本月6日煮熟並進食期間，發現粉和腐竹之間夾着一支煙蒂，「我還吃了幾口，實在是太惡心了」。據稱，她事後向該店客服投訴，對方提出優先退款並多送一份芝麻藕粉，惟王女士對其品牌食安問題存疑，並提出芝麻藕粉的賠償一並折現，累計獲賠77元（約91.9港元）。

事後，王女士把發現煙蒂時拍攝的短片，上傳至其個人抖音帳號，惟該短片因「被權利人投訴涉嫌侵犯名譽權」而禁止播放。她認為，自己雖已接受賠償，但不代表就不能曝光事件，李子柒一方投訴她「污蔑造謠」，是侵害其合法權利，要求李子柒公開道歉並向抖音撤銷投訴。對此，李子柒品牌客服中心回應，該公司從未向抖音投訴，後續會核實消費者反饋的問題。

此次並非李子柒一方首次與消費者「硬碰」，去年9月爆出李子柒螺螄粉中吃出刀片一事後，該公司先提出「優先退款並贈送一樣產品」，惟遭消費者拒絕。李子柒官微其後表態，質疑事件是有組織有計劃的惡意抹黑，並向警方報案，惟未見警方跟進。今年1月，李子柒品牌另一產品「朵朵香菇醬」被舉報其營養標籤涉嫌弄虛作假、誇大宣傳，李子柒方面回應，已把事件移送警方處理，但並未提供相關報案手續，亦未見警方調查跟進。