男子左腦出血接受手術　醫院開錯右腦慘變植物人

內媒周三（17日）報道，江西省景德鎮一名59歲男子，去年元旦因急性左腦出血入院，接受手術清除血腫，卻被醫生打開右腦顱。手術後雖救回性命，男子卻因腦部損傷成為植物人。涉事醫院否認醫療失誤，家屬現已向當地衞健委反映，要求成立專案組調查，並索償300萬人民幣（約363萬港元），惟暫未得到任何結果。

去年1月1日，男子章新安外出散步時，突然頭痛昏迷，被送往景德鎮市第二人民醫院。他入院時被發現左腦有血腫，需即時接受開顱手術。他的兒子章民（化名）當時是醫院的醫科實習生，因此跟隨進入手術室。他指出，手術後不久，醫生助理就向其表示主治醫生錯開父親右腦。同一日，章新安再次進行手術清除左腦的血腫。翌日，他再次接受左腦手術後，在深切治療部留醫10多天，期間一直昏迷，沒有意識。

醫院醫政科副科長黃鑫接受內媒訪問時解釋，因為事主腦部出血量大，手術需要打開兩邊頭顱，否認院方失誤。惟內媒訪問一名神經外科專家稱，有關手術很普遍，通常在血腫出現的地方附近開顱，醫院所指左腦出血然後打開右腦的說法並不合理。

衞健委指去年12月已收到家屬申請，指已提供解決方案，建議自行調解。醫院方面則回應，需由第三方機構鑑定事件。