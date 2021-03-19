內地累計47萬農民缺飲用水　南方恐再爆旱情

中國水利部表示，去年冬天和今年春季南方部分地區遭遇較重旱情，截至目前，累計有47萬農村居民缺飲用水。氣象部門預測，本月至5月，江南、華南、西南等地降雨偏少，南方部分地區旱情恐反彈。在旱情較嚴重的雲南，本月初該省125個氣象監測站中，有79個出現氣象乾旱，氣象乾旱總面積佔全省約63%。

水利部周三（17日）開會分析全國雨情、水情、旱情和水庫蓄水情況。截至目前統計，全國耕地受旱面積111萬畝，12萬頭大牲畜因旱情缺水，個別城鎮正常供水受到影響，主要集中在雲南、廣東、廣西、山西等地。水利部一方面部署居民飲水安全保障和抗旱保灌溉工作，同時派出兩個工作組前赴雲南、四川指導地方抗旱工作。另南方部分地區即將入汛，水利部提出抗旱之餘，也要做好防汛準備工作。

雲南自去年11月進入乾季後，截止今年3月3日，全省平均累計降雨量52.7毫米，較往年少43.4%，是近10年同期降雨第二少的年份。今年2月，該省出現強降雨過程，省內南部地區的乾旱已基本緩解，但西部和北部大部地區降水持續偏少，其中昆明、曲靖、大理、紅河、昭通、保山、玉溪等市均出現不同程度的旱情。

在昆明，截至上月19日，全市庫塘蓄水10.84億立方米，較歷年同期少0.34億立方米。曲靖部分水庫蓄水明顯減少，當地西河水庫部分庫塘已乾涸。市內麒麟區珠街街道自去年12月21日起，開始實施分時段供水，同時轄區內消防車、運水車從城區等地送水到當地，至今已出動230車次、送水1,832立方米，幫助1.4萬多人。大理州則自由去年11月至今年2月，平均降雨17.9毫米，較去年同期少70毫米，是近8年來同期最少。目前州內祥雲、永平、洱源等縣市相繼出現旱情，農作物受旱面積約40畝，其中祥雲縣部分地區更出現人畜飲水困難。