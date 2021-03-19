加國商人斯派佛竊密案今開審　加官員被拒旁聽

加拿大商人斯派佛因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密的案件，周五（19日）於遼寧省丹東市中級人民法院審理。加拿大全球事務部當地周四（18日）表示接獲中國當局通知，審訊不對公眾或媒體開放，也不批准加國官員到庭旁聽。

加拿大全球事務部發言人沙特朗（Christelle Chartrand）在一份聲明中表示，儘管加方多次向中國當局提出正式請求，但加國官員仍未獲准旁聽審訊。加方對審訊程序缺乏透明度，深感困擾。

斯派佛的家人同日罕有地發表公開聲明稱，他已被羈押27個月，期間僅與其代表律師有限度地接觸。家人過往一直保持低調，是為保持斯派佛的私隱，但如今家人認為有必要為其無條件獲釋發聲，原因是中國當局對羈押既不公平，也不合理。家人重申斯派佛無辜，只是一名普通商人，並熱愛在中國生活和工作。

除斯派佛外，另一名同於2018年在中國被捕的加拿大前外交官康明凱，因相同罪名被起訴，案件於下周一（22日）開庭，也將安排閉門審訊。對於加方批評兩人遭任意拘押，相關程序欠缺透明，中國駐加使館發言人周四表示強烈不滿和反對，指發言是顛倒黑白、混淆是非。中方強調司法機關嚴格依法獨立辦案，並充分保障二人的合法權利，反批加方在華為太子女孟晚舟未違反加國任何法律的情況下將其拘押逾2年之久，才是不折不扣的任意拘押。