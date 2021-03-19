內地新增11宗確診　西安爆疫醫院全面封閉

內地周五（19日）公布過去一日新增11宗新冠肺炎確診病例，包括陝西西安周四（18日）通報的一宗本地個案，這也是國內一個多月來首宗本地確診。患者所在的西安市第八醫院目前經已全面封閉，並停止接診，直至另行通知。醫院家屬院區亦同時封閉，周邊商舖則正常營業。

新增10宗境外輸入病例分別為上海5宗、廣東3宗，及天津和湖南各一宗；同日新增境外輸入無症狀感染個案5宗，無新增死亡病例。至今全國累計確診90,083人，當4,636人病亡。

西安市第八醫院隔離區一名檢驗師確診後，醫院第一時間進行徹底消殺，並對全院工作人員、患者及陪同人進行流調和核酸檢測，共對1,456人採樣，結果均無感染。醫院同時對自3月4日以來進院人士，進行流調追蹤。據知醫院隔離封閉病區外圍安裝有圍擋，醫護人員進入前要先接受核酸檢測，工作期間要每日量體溫，每周進行核酸檢測，工作滿21天後再進行兩次核酸檢測和電腦掃描檢查，其後醫學隔離兩周，方可解除隔離。

醫院附近一家餐館老闆表示，目前未被要求暫停營業，但相比平日，用餐的顧客明顯減少。醫院附近另一家酒店的工作人員則表示，酒店目前正常營業，但防疫人員已要求酒店加強防護，員工要勤洗手，並登記客人信息。該工作人員又稱，確診消息公布後，不少客人要求退房，入住情況也下降。