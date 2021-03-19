中美會談前夕　美眾議員促重申對台承諾

中美高層戰略對話於美國時間周四（18日）在阿拉斯加舉行，美國國會20名眾議員在會晤前夕，致函總統拜登、參與中美對話的國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文，呼籲他們在會上重申美國對台灣的堅定承諾，對抗中國大陸的威脅。

共和黨籍的佛羅里達州眾議員巴拉特（Mario Diaz-Balart）、艾奧瓦州眾議員欣森（Ashley Hinson）、俄亥俄州眾議員查伯特（Steve Chabot）等人，周三（17日）致函拜登、布林肯及沙利文，指美國致力在南海推動多邊主義，大陸卻持續破壞美方努力，在印太區域進行惡意及侵略性的活動、擴張軍事活動及威脅，並作出嚴重侵犯人權的行為。信中批評北京所為厚顏無恥，公然藐視人權，亦不尊重國際外交。

信中又聲稱，北京對新疆人民犯下「種族滅絕」罪行、攻擊香港民主，又在中印實際控制線爆發衝突，加劇在台海軍事活動；批評北京濫用經濟力量，透過脅迫貿易政策迫使弱勢國家改變與美國的貿易關係。信中指台灣是可靠貿易夥伴和忠實盟友，展現了對美國的承諾，包括近期移除貿易壁壘，亦表達參與南海安全議題的意願。

台行政院長蘇貞昌周五（19日）在立法院受訪表示，大陸近幾年的作為不但擾亂區域和平，亦令鄰國和世界各民主國家非常擔心，雖然美國政黨輪替，但仍一致不斷要求陸方克制，並與理念價值同是自由民主的國家結盟，為維護世界和平和區域穩定努力。