養殖戶捕撈海星　大量收購商到場供不應求

山東青島膠州灣海域近日出現大批海星，以食養殖場內的蛤蜊（花蛤）和海蠣（蠔）為主，令當地漁民損失慘重。漁民臨時獲准使用「地籠網」打撈海星，各地不少收購商聚集此地大量購買海星，致供不應求，價格上升。

青島養殖戶日前抱怨，海星出現，令人工飼養的蛤蜊和蠔全被海星吃得只剩殼，受災面積約10萬畝，養殖戶損失預計達1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。當地海洋主管部門隨後表示，由周一（15日）至4月底，養殖戶可臨時使用「地籠網」打撈海星。

海星氾濫後，當地漁民王煥武以人工方式捕撈約45萬斤海星，還僱用多名潛水員，免費幫水產養殖戶捕撈海星。他強調，採取自救措施後，經過幾日打撈，海星數量有所減少。捕撈海星消息一出，引來大批收購商到當地搶購，碼頭負責人隨後採取預約制度，收購商需預約後才能到場收貨。

海星除可用來加工製成旅遊紀念品外，曬乾後還可用來入藥。遼寧海星收購商王先生表示，前幾天來收購的人不多，海星收購價約為每半公斤3元（約3.6港元），近期海星收購價每半公斤已超過5元（約6港元），「現在有多少（海星）收多少」。