楊潔篪致詞20分鐘　布林肯欲回應　留住記者觀戰

美國國務卿布林肯偕白宮國安顧問沙利文，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅，周四（18日）在美國阿拉斯加展開對話。首場會議中，雙方在容許傳媒拍攝的開場聲明已充滿火藥味，在場採訪的傳媒在中方結束發言後被要求離場，但布林肯解釋指楊潔篪發言超時，要求記者暫時留下，繼續見證兩國交鋒。

中美各允許6名記者進入會場，雙方官員則各自表述立場。中國記者表示，雙方從開場致詞開始不斷「你來我往」，時間比預計的長，持續2小時仍未結束。美方不僅在記筆記，還不斷傳遞小字條，白宮的中國事務協調員精通中文，因此現場沒有即時傳譯；會談也沒有安排午餐和晚餐。

美媒表示，中國代表的開場發言一共超過20分鐘，其中楊潔篪花了19分40秒。當結束開場發言後，外媒形容布林肯對楊潔篪的發言篇幅之長感到意外，其後他立即插嘴說「請等等」，稱由於楊潔篪發言加長，示意記者留在現場，聽他繼續反駁中方。當記者在美方完成講話、離場之際，中方亦想做出回應，而布林肯再邀請傳媒返回房間，聆聽對方第二次講話；外媒形容現場的記者不斷進進出出，同時罕有見證了超過90分鐘的開場致詞。