內地掃蕩黃暴迷信出版物　打擊假媒體侵權盜版

全國掃黃打非辦公室官網周五（19日）發布消息稱，即日起至11月底開展集中行動，大力掃除淫穢色情低俗、暴力恐怖迷信等有害信息和出版物，深入打擊假媒體、假記者及侵權盜版等違法違規活動。

通報內容指，這項名為「新風2021」的行動，目標是保護未成年人、維護網絡空間的潔淨、不斷改善新聞出版傳播秩序。據指這項行動將以「護苗」、「淨網」和「秋風」三大平台上展開。在護苗行動中，執法人員將定期檢查校園周邊重點地區，集中清理夾雜「黃暴毒」、宣揚邪教迷信等有害內容的少兒出版物；深層清理網上對未成年人具有誘導性的不良內容。

淨網行動整治重點包括各種直播打賞亂象，嚴禁炒作天價打賞行為；傳播淫穢色情、暴力血腥等有害內容的網絡遊戲，嚴肅處置以人物衣着暴露為噱頭，禁止直播未經審批的網絡遊戲；打擊製售傳播淫穢色情內容行為，查處非法出版、印製、銷售網絡文學作品活動；加大對低俗、軟色情彈窗廣告的處罰力度，追查色情網站等廣告源頭；重點打擊通過群組傳播有害信息行為。

秋風行動查處重點包括製售假記者證、假採訪證，假冒新聞機構、新聞記者從事非法活動，並取締、關閉非法設立的報刊編輯部、新聞記者站及網絡平台。此外，當局又持續打擊網絡水軍、黑公關，清理關閉一批違法違規自媒體帳號；重點查處盜版盜印黨和國家重要會議文件、黨史學習教育有關讀本及學習輔導讀物，以及大中小學教材教輔、暢銷圖書等。